Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины в Херсонской области
Государственная пограничная служба Украины заявляет о нарушении воздушного пространства Украины российским вертолетом.
Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.
Отмечается, что "23 марта пограничными нарядами Госпогранслужбы во время несения службы на косе Арабатская стрелка (Генический район Херсонской области) в 12.08 было обнаружено вертолет Ми-8 АМТШ (бортовой номер 068), следовавший курсом 1100 на высоте от 1000 м до 200 м со стороны залива Сиваш".
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По данным пограничников, в 12.09 вертолет пересек косу Арабатская стрелка над газораспределительной станцией, в 12.10 совершил поворот на юг над украинской газодобывающей платформой "Стрелкова - 5" в Азовском море и в 12.12 пересек административную границу Херсонской области в сторону временно оккупированной территории АР Крым.
"Государственная пограничная служба действовала согласно полномочиям и своевременно проинформировала взаимодействующие и компетентные органы Украины", - говорится в заявлении.