Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины в Херсонской области

Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Отмечается, что "23 марта пограничными нарядами Госпогранслужбы во время несения службы на косе Арабатская стрелка (Генический район Херсонской области) в 12.08 было обнаружено вертолет Ми-8 АМТШ (бортовой номер 068), следовавший курсом 1100 на высоте от 1000 м до 200 м со стороны залива Сиваш".

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По данным пограничников, в 12.09 вертолет пересек косу Арабатская стрелка над газораспределительной станцией, в 12.10 совершил поворот на юг над украинской газодобывающей платформой "Стрелкова - 5" в Азовском море и в 12.12 пересек административную границу Херсонской области в сторону временно оккупированной территории АР Крым.

"Государственная пограничная служба действовала согласно полномочиям и своевременно проинформировала взаимодействующие и компетентные органы Украины", - говорится в заявлении.