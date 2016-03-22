Новый формат блокады Крыма: активисты хотят начать дежурство на админгранице уже на этой неделе

Представители гражданского формирования «Аскер», организованного участниками акции по гражданской блокаде Крыма, готовы приступить к совместному несению службы на границе с полуостровом.

Об этом в комментарии для Крым.Реалии рассказала активистка блокады Эвелина Арифова.

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По ее словам, формирование было официально зарегистрировано, пройдена вся документальная процедура для несения службы на контрольных пунктах на админгранице. Активисты прошли курс подготовки с украинскими пограничниками, сдали экзамены. Сдавшие экзамен имеют соответствующие удостоверения и повязки. Также Госпогранслужбе Украины были переданы графики дежурств.

Арифова уточнила, что заступать на дежурство активисты планируют в ближайшее время. Ориентировочно, на этой неделе. В Госпогранслужбе Украины точную дату также пока не оглашают.

Активисты подчеркивают, что «совместное несение службы с пограничниками – новый формат мероприятий по блокаде полуострова». Теперь активисты не будут останавливать машины на своих блокпостах, а будут дежурить на пунктах пропуска вместе с пограничниками на официальных основаниях.

20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

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В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма сменила формат. Участники блокады готовились к совместному несению службы с украинскими пограничниками в составе объединения «Аскер».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».