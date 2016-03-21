На Донетчине будут заочно судить "министра доходов и сборов ДНР"

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в ходе следствия установлено, что в ноябре 2014 года 45-летний житель Донецка по собственной инициативе вступил в ряды террористической организации «ДНР», заняв так называемую должность «министра доходов и сборов ДНР».

Находясь на указанной должности по настоящее время, мужчина продолжает отдавать преступные приказы относительно осуществления незаконного взимания средств с юридических и физических лиц, предпринимателей в виде «налогов».

Кроме того, злоумышленник отдает приказы по проведению проверок на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также о финансовых санкциях за нарушения.

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Таким образом, своими действиями обвиняемый нарушает конституционные права граждан Украины, которые проживают на оккупированной территории Донецкой области.

Поскольку правонарушитель до сих пор находится на неподконтрольной украинской власти территории и на допросы к следователю не является, прокуратура передала дело в суд для заочного осуждения пособника террористов.

Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным на сайте террористической организации, руководителем «министерства доходов и сборов ДНР» является Александр Тимофеев.