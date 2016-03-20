Суд выпустил из-под стражи скандального экс-руководителя винницкой полиции Шевцова

Скандального экс-главы полиции Винницкой области Антона Шевцова поздно вечером 20 марта освободили из-под стражи. Об этом из зала суда передает корреспондент ТСН.

Шевцова освободили из-за того, что прошло ровно трое суток с момента его задержания, поэтому время для избрания меры пресечения истекло.

После того, как экс-главу полиции освободили, подозреваемого взяли в кольцо его знакомые, посадили в машину и повезли в неизвестном направлении.

У прокуратуры есть время до 22 марта, чтобы обжаловать постановление суда.

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Напомним, в начале марта винницкие активисты обнародовали информацию о возможной причастности Шевцова к сепаратизму, ссылаясь на публикации в соцсетях Шевцова и его семьи. Сам Шевцов сообщил, что страницы его и его жены были ранее взломаны, а обвинения базируются на фото в соцсетях, вырванных из временного контекста.

Шевцова обвиняют в государственной измене, его задержали в аэропорту "Борисполь" с билетами до Минска, а оттуда до Москвы.