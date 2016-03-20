На Яворовском военном полигоне подорвался местный житель

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Яворовской районной больницы.

На территории Яворовского военного полигона во Львовской области на неустановленном предмете подорвался 27-летний житель прилегающего к полигону села Вербляны. Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, несчастный случай произошел вечером 19 марта. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Яворовской районной больницы. Читайте такжеВ "серой зоне" под Марьинкой подорвался микроавтобус, есть погибшие Причина происшествия устанавливается. Предварительно рассматривается версия, что мужчина находился на полигоне в поисках металла.

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