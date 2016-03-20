На Яворовском военном полигоне подорвался местный житель
12:16, 20 марта 2016Общество
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Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Яворовской районной больницы.
Причина происшествия устанавливается / Фото УНИАН
На территории Яворовского военного полигона во Львовской области на неустановленном предмете подорвался 27-летний житель прилегающего к полигону села Вербляны.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, несчастный случай произошел вечером 19 марта.
Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение Яворовской районной больницы.
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Причина происшествия устанавливается. Предварительно рассматривается версия, что мужчина находился на полигоне в поисках металла.
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