Большинство россиян считает, что вскоре боевые действия на Донбассе возобновятся - опрос

14:34, 19 марта 2016
Общество
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Более половины граждан Российской Федерации (52%) считает, что нынешнее перемирие в ОРДЛО будет недолгим и боевые действия в скором времени возобновятся.

REUTERS

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение", передает ZN.UA.

При этом 12% верят, что перемирие приведет к установлению прочного мира. Затруднились ответить 36% респондентов.

По мнению 37% жителей России, наилучшим исходом конфликта в ОРДО и ОРЛО было бы, чтобы регионы стали независимыми государствами или одним государством.

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В том, что в итоге Украина сохранится как единое государство в нынешних границах, уверен каждый пятый (20%). Противоположного мнения придерживается 47%, затруднились ответить 33% жителей России.

Опрос фонда "Общественное мнение" был проведен 12-13 марта среди 1500 респондентов в РФ.

Напомним, ранее разведка сообщала, что во временно оккупированный город Макеевка Донецкой области из российского города Орел прибыло подразделение внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

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