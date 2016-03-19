Бессмертный объяснил, почему Россия не сможет построить Керченский мост

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает 112 Украина.

"Не будет там моста никакого. Не будет! Россияне будут эти сваи вбивать еще не одно десятилетие. Был только один человек, который план подготовил и имел реальные, достоверные механизмы строительства там моста, – это министр строительства Германии Альберт Шпеер. Хотите, возьмите в архивах эти документы", – заявил он.

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Безсмертный подчеркнул, что место строительства моста проходит по стыку тектонических плит.

"На сегодняшний день все знают, что на стыке этих двух плит невозможно строить мост, потому что они движутся все время. А мы живем этой сказкой. Ответ простой, он лежит на поверхности. Почему мост не построили? Потому что его невозможно там построить!" – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2014 года Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам совершенствования сети автодорог заявил, что до конца 2018 года России необходимо реализовать «еще один сложный мостовой переход – переход через Керченский пролив».

5 сентября 2014 года министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.