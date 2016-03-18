Москаль: Россия готовит масштабную провокацию на Закарпатье

Об этом Москаль сообщает на своем сайте.

«В конце марта или в начале апреля на Закарпатье с подачи России планируется такое себе выездное заседание пророссийских депутатов Европарламента от Венгрии, Франции, Германии и, возможно, других стран (общей численностью около 5 человек). Повод – исследование вопроса «обеспечения прав русинов» с последующим докладом, который будет иметь ярко выраженный тенденциозный характер, и вынесение его на рассмотрение Европарламента», - написал Москаль.

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Он отметил, что 11 февраля этого года в г. Комарно (Словакия) руководство Всемирного совета подкарпатских русинов встречалось с депутатской группой Европарламента по правам человека. Там и было принято решение о командировке на Закарпатье мониторинговой группы для изучения «русинского вопроса».

По словам Москаля, инициированная Россией кампания по дискредитации Украины на международной арене с использованием «русинского вопроса» началась антиукраинской информационной акцией в чешском интернет-издании «Парламентные листы», на котором размещена тенденциозная статья под названием «Ад на Украине...».

Как отметил руководитель Закарпатья, «российская сторона хочет привлечь к участию в выездном заседании тех представителей местного русинства, которые бы подтвердили информацию о существующих репрессиях русинов на Закарпатье».

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«Члены «выездного заседания» запланировали встретиться и с руководством области. Однако такая встреча в принципе невозможна. Органы государственной власти не имеют и не могут иметь никакого отношения к этой пророссийской провокации с участием депутатов Европарламента», – подчеркнул Москаль.

По его словам, информация о «выездном заседании» доведена до Службы безопасности Украины, которая в случае нарушений украинского законодательства предпримет все необходимые меры реагирования.