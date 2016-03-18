Москаль: Россия готовит масштабную провокацию на Закарпатье
Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявляет, что пророссийские депутаты Европейского парламента готовят на Закарпатье провокацию.
Об этом Москаль сообщает на своем сайте.
«В конце марта или в начале апреля на Закарпатье с подачи России планируется такое себе выездное заседание пророссийских депутатов Европарламента от Венгрии, Франции, Германии и, возможно, других стран (общей численностью около 5 человек). Повод – исследование вопроса «обеспечения прав русинов» с последующим докладом, который будет иметь ярко выраженный тенденциозный характер, и вынесение его на рассмотрение Европарламента», - написал Москаль.
Читайте такжеМоскаль заявил, что на его сайт третьи сутки осуществляется DDoS-атака
Он отметил, что 11 февраля этого года в г. Комарно (Словакия) руководство Всемирного совета подкарпатских русинов встречалось с депутатской группой Европарламента по правам человека. Там и было принято решение о командировке на Закарпатье мониторинговой группы для изучения «русинского вопроса».
По словам Москаля, инициированная Россией кампания по дискредитации Украины на международной арене с использованием «русинского вопроса» началась антиукраинской информационной акцией в чешском интернет-издании «Парламентные листы», на котором размещена тенденциозная статья под названием «Ад на Украине...».
Как отметил руководитель Закарпатья, «российская сторона хочет привлечь к участию в выездном заседании тех представителей местного русинства, которые бы подтвердили информацию о существующих репрессиях русинов на Закарпатье».
Читайте такжеВ Мариуполе депутаты отказались называть улицу в честь Героев АТО
«Члены «выездного заседания» запланировали встретиться и с руководством области. Однако такая встреча в принципе невозможна. Органы государственной власти не имеют и не могут иметь никакого отношения к этой пророссийской провокации с участием депутатов Европарламента», – подчеркнул Москаль.
По его словам, информация о «выездном заседании» доведена до Службы безопасности Украины, которая в случае нарушений украинского законодательства предпримет все необходимые меры реагирования.