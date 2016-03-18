У Климкина не исключают расширения "списка Савченко"

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в ходе часа вопросов к правительству во время пленарного заседания Верховной Рады, передает "112 Украина".

"Этот список условно называется "список Савченко", но идея в том, чтобы расширить его для того, чтобы его можно было использовать в отношении ко всем политическим заключенным. Этот список делается по аналогии "списка Сергея Магнитского" - российского правозащитника, который был убит в российской тюрьме. Я надеюсь, что он также будет использован для того, чтобы продолжить давить на РФ, и для освобождения не только Савченко, но и других людей, о которых мы не забываем", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко вчера в Брюсселе передал Шульцу санкционные предложения Украины против лиц, которые фабриковали дело против Савченко.

По сообщению СМИ, в санкционный "Список Савченко" вошли 44 россиянина и 2 украинцев.