На пункте пропуска "Марьинка" люди заблокировали машины ООН
15:08, 16 марта 2016Общество
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Люди, которые ожидают в очереди на пересечении линии разграничения в пункте въезда-выезда «Марьинка», заблокировали шесть автомобилей представителей ООН.
Очередь на пересечение линии разграничения с 05:00 до 11:00 продвинулась на 700 метров / hromadske.tv
Они требуют помочь им ускорить прохождение контроля на КПВВ, сообщает Громадське.
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Также люди возмущены тем, что микроавтобусы с пассажирами пересекают блокпост без очереди.
Очередь на пересечение линии разграничения с 05:00 до 11:00 продвинулась на 700 метров. Некоторые утверждают, что им пришлось ночевали в очереди.
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