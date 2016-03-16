На пункте пропуска "Марьинка" люди заблокировали машины ООН

Они требуют помочь им ускорить прохождение контроля на КПВВ, сообщает Громадське.

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Также люди возмущены тем, что микроавтобусы с пассажирами пересекают блокпост без очереди.

Очередь на пересечение линии разграничения с 05:00 до 11:00 продвинулась на 700 метров. Некоторые утверждают, что им пришлось ночевали в очереди.