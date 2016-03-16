Тимошенко опередила Порошенко в президентском рейтинге - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), которые были обнародованы сегодня во время пресс-конференции.

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В то же время, как показало исследование, 6,3% респондентов на выборах президента проголосовали бы за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 5,4% - за лидера "Самопомичи" Андрея Садового, 5% - за председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 4,9% - за председателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко, 2,1% - за лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, 2% - за лидера партии "Национальное движение Дмитрия Яроша" Дмитрия Яроша, 1,8% - за бывшего министра социальной политики Сергея Тигипко, 1,0% - за экс-председателя КПУ Петра Симоненко, 0,7% - за бывшего лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, 0,6% - за лидера ОО "Антикоррупционное движение" Валентина Наливайченко.

Других кандидатов в целом поддержали 2,1% опрошенных, 6,2% - вычеркнули бы всех кандидатов в бюллетене, испортили бы бюллетень, 18,8% - решили не участвовать в голосовании, 23,0% - не определились, за кого голосовать.

Таким образом, отмечается в пресс-релизе по результатам исследования, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 53% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом: 20,9% проголосовали бы за Тимошенко, 17,9% - за Порошенко, 12% - за Ляшко, 10,3% - за Садового, 9,6% - за Гриценко, 9,5% - за Бойко, 4,1% - за Тягнибока, 3,9% - за Яроша, 3,4% - за Тигипко, 2% - за Симоненко, 1,3% - за Корбана, 1,2% - за Наливайченко, других кандидатов в целом поддержали бы 4% опрошенных.

Опрос проведен КМИС с 23 февраля по 8 марта 2016 года. Методом личного интервью опрошены 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по четырёхступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая является репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн–эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.