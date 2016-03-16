Большинство украинцев считают, что власти ведут Украину в неправильном направлении - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, обнародованные сегодня во время пресс-конференции.

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В частности, 78,3% респондентов ответили, что руководство Украины ведет страну в неправильном направлении. Вариант «в правильном направлении» выбрали 12% респондентов. Еще 9,6% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Также исследование показало, что 87,2% взрослых граждан Украины считают, что за последние два года социально-экономическая ситуация немного или значительно ухудшилась. Улучшение отмечают 2,8%, а 8% считают, что в целом ситуация не изменилась.

Среди тех респондентов, которые отмечают ухудшение социально-экономической ситуации, 33,2% считают ответственным в наибольшей степени премьер-министра Арсения Яценюка. Еще 24,2% называют в наибольшей степени ответственным президента Петра Порошенко. На Кабинет министров в целом возлагают ответственность 11,1% респондентов. Остальные варианты выбирались респондентами реже.

Кроме того, как свидетельствует опрос, по мнению 27,6% взрослых граждан Украины, наибольшую ответственность за распад коалиции несет премьер-министр. На президента возлагают наибольшую ответственность 21,5%. На «Батькивщину» и Юлию Тимошенко возлагают наибольшую ответственность 7,1% респондентов. Остальные варианты выбирались реже.

В то же время 43,4% граждан ответили, что поддерживают проведение в ближайшее время досрочных парламентских выборов как один из способов мирной перезагрузки власти в Украине, не поддерживают - 34,1%.

Проведение в ближайшее время досрочных президентских выборов, как один из способов мирной перезагрузки власти в Украине, поддерживают 40,9% граждан, не поддерживают - 37,5%.

Опрос проведен КМИС с 23 февраля по 8 марта 2016 года. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.