Большинство украинцев считают Сталина жестоким тираном - опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса общественного мнения Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 5-16 февраля 2016 года.

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Социологи подготовили респондентам два вопроса: «Как Вы лично в целом относитесь к Сталину?» и «Вы лично хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин?». Оба вопроса имели несколько вариантов ответов.

Результаты исследования продемонстрировали, что среди населения Украины в целом более распространенное негативное отношение к Сталину и его роли в истории.

В частности, 69,8% опрошенных согласились, что Сталин жестокий тиран, 8,7% - не согласны с таким утверждением, а 21,5% - отказались отвечать.

При этом 50,3% опрошенных не согласны с утверждением, что Сталин мудрый руководитель, 28,2% - согласны, а 21,5% отказались отвечать.

Вместе с тем 53,5% респондентов выбрали варианты ответа «очевидно, нет», говоря о жизни и труде в условиях управления страной таким руководителем, как Сталин, а 20,5% сказали, что «наверное, нет» в этом же случае. В то же время 9% выбрали ответ «пожалуй, да», а 4,6% - «наверняка, да». 12,4% опрошенных не ответили на этот вопрос.

Исследователи отметили, что таким образом около половины граждан Украины не согласны с определением Сталина ни как великого вождя, ни как мудрого руководителя, который привел СССР к могуществу и процветанию. А положительный спектр эмоций в отношении к Сталину (17%) вдвое меньше, чем отрицательный. Более положительно относятся и поддерживают Сталина в восточном регионе страны, люди старшего возраста, со средним образованием и низким уровнем достатка.

Среди украинцев в целом 23% согласны, что Сталин был великим вождем. Такое восприятие значительно более распространено в восточном регионе, где 41% респондентов признают Сталина великим вождем. Также значительно больше респондентов с неполным средним образованием согласны с этим утверждением, в то время как половина респондентов с высшим образованием не согласны с определением Сталина как великого вождя.

Социологи отметили, что эмоциональный спектр в отношении к Сталину тяготеет к негативному полюсу – более трети среди всех респондентов определили свое отношение к нему как «страх» или «неприязнь, раздражение», или «отвращение, ненависть». Зато большее уважение к руководителю СССР проявляют представители старшего поколения, в частности, среди респондентов 70 лет и старше таких около четверти.

Половина опрошенных (53,5%) отметили, что точно не хотели бы работать при таком руководителе страны, как Сталин. Такое отношение более характерно для западного и центрального регионов, а также младшего населения (до 49 лет).

По данным социологов, если «мудрым руководителем» считают Сталина 28% населения в целом, то в западном регионе так думают 11%, а в восточном – 45%. Если 8% респондентов до 49 лет определяют Сталина как мудрого руководителя, то среди респондентов старше 50 лет так считают в 2,5 раза больше. 70% украинцев согласны, что Сталин был «жестоким, бесчеловечным тираном», однако наиболее снисходительными к нему оказались представители наиболее зажиточных слоев населения: среди них 53% согласны с этим утверждением.

Также исследователи проанализировали возрастные различия в отношении украинцев к Сталину.

Так, представители старшего поколения в целом проявляют больше одобрения, чем молодые. Например, 28% респондентов старше 50 лет согласны с утверждением, что Сталин был великим вождем, также 35% респондентов этой возрастной группы определяют Сталина как мудрого руководителя (против 23% среди возрастной группы 18-49 лет).

В восточном регионе 41% респондентов согласны с утверждением, что Сталин был великим вождем, а в других регионах это признают от 10% до 22%. Также значительно позитивнее отношение к Сталину наблюдается в восточном регионе и по эмоциональному спектру: 29% респондентов этого региона выразили уважение к Сталину. И если на востоке с отвращением, ненавистью относятся к Сталину около 4% респондентов, то на западе – около 38%. Во всех регионах большинство респондентов не желали бы работать при таком руководителе страны, как Сталин, но больше всего не воспринимают такого руководителя в западном регионе – 88%. Мудрым руководителем чаще признают Сталина на востоке, а жестоким тираном – на западе и юге.

Также отношение к Сталину отличается в зависимости от уровня достатка семьи респондента: более позитивное отношение к руководителю СССР наблюдается среди самого бедного и самого богатого слоев населения. Доля тех, кто признает и не признает Сталина великим вождем, среди респондентов с очень низким и с высоким уровнем достатка колеблется примерно на одном уровне – от 30% до 36%, а вот среди респондентов с низким и средним уровнем достатка существенно больше тех, кто Сталина таковым не признает, – около 46%. Подобная ситуация наблюдается и по выявлению уважения к Сталину, в желании работать при таком руководителе, как он. Среди самого бедного и наиболее богатого слоя на 10-13% больше тех, кто считает Сталина мудрым руководителем.

Социологи отмечают, что если брать дифференциации по образованию, то прослеживается следующая тенденция: чем выше уровень образования респондента, тем более негативное отношение к Сталину он проявляет. В частности, если половина респондентов с высшим образованием не определяют Сталина как великого вождя, то среди респондентов с неполным средним образованием таких только треть. Так же среди респондентов с высшим образованием 9% относятся к Сталину с уважением, а среди респондентов с неполным средним образованием – вдвое больше. Чем выше уровень образования респондента, тем меньше его желание работать при таком руководителе. В конце концов, если три четверти респондентов с высшим образованием согласны с суждением, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, то среди других образовательных групп таких менее 70%.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. Методом интервью было опрошено 2020 респондентов.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%.