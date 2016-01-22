С сайта Интерпола исчезли экс-пособники режима Януковича - Центр противодействия коррупции

Так, ранее в розыске международной полицией находились экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, бывшая руководительница Министерства здравоохранения Раиса Богатырева, бизнесмен Сергей Курченко, министр финансов правительства Азарова Юрий Колобов, и бывший нардеп и близкий соратник Януковича Юрий Иванющенко. Информация относительно пребывания этих лиц в международном розыске теперь отсутствует, сообщили в центре.

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«Исчезновение всех этих подозреваемых из базы Интерпола может означать только одно – дела экс-чиновников времен Януковича успешно сливают - утверждает Виталий Шабунин, председатель правления «Центра противодействия коррупции». – В свое время, как Шокин, так и Аваков, уже пропиарились с того, что экс-чиновники времен Януковича были поданы в международный розыск, теперь пусть объяснят, почему они оттуда исчезли».

Важно понимать, что согласно украинскому законодательству, если лица нет в базе розыска Интерпола, то в Украине могут возникнуть препятствия для получения разрешения на специальное досудебное расследование, говорится в сообщении.

«Фактически, отсутствие такого разрешения не позволит довести дела до суда. Следовательно, и невозможно будет вернуть награбленное имущество Януковичей, Азарова и других чиновников прежней власти», - объясняет Денис Свириденко, юрист “Центра противодействия коррупции”.

"Все эти лица с санкционного списка подозреваются в совершении экономических преступлений и использование служебного положения для собственного обогащения. Тем не менее, недавно появилась информация о том, что суд отказал в экстрадиции экс-министра финансов Юрия Колобова, который был задержан в Испании в марте прошлого года. По состоянию на сегодня под международными санкциями находятся 18 бывших украинских высокопоставленных чиновников. Большинство санкций будут сняты в марте, если Генеральная прокуратура Украины докажет причастность этих лиц к хищению средств в Украине. Сейчас Генпрокуратурой не завершены подавляющее большинсто расследований экономических преступлений соратников Януковича", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с официального сайта Интерпола исчезла информация о международном розыске народного депутата, экс-лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.