МИД рекомендует украинцам при планировании поездок в Турцию учитывать уровень террористических угроз

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел.

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«Во время пребывания на территории Турции гражданам Украины следует проявлять повышенную бдительность и осторожность, по возможности избегать посещения мест массового скопления людей (культовых сооружений, известных исторических памятников, крупных торгово-развлекательных комплексов, мест проведения митингов и демонстраций и т.п.) и пребывания рядом с административными зданиями, полицейскими учреждениями, ограничить пользование местным общественным транспортом, постоянно следить за новостями относительно развития ситуации в стране и в месте нахождения, неуклонно выполнять все указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность», - говорится в рекомендациях МИД.

Также МИД советует, в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, немедленно обращаться в посольство Украины в Турции (по телефону: +90 533 307 72 32, e-mail: emb_tr@mfa.gov.ua), Генеральное консульство Украины в Стамбуле (по телефону: +90 530 612 55 77, e-mail: gc_tr@mfa.gov.ua), или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57.