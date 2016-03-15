Синоптики обещают холодную неделю: днем - ветер, ночью - мороз

На Запад Украины возвращается зима - там, по прогнозу, сегодня, 15 марта, пройдет снег, а температура ночью опустится до 4 градусов мороза.

На остальной территории Украины – без осадков, но тоже холодно. Ночью – морозы, а днем всего 5 градусов тепла. Будет дуть холодный ветер.

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Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Ранок.

"Средняя месячная температура предполагается 0-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. Месячное количество осадков ожидается 30-45 мм, на Закарпатье и местами в горных районах 65-115 мм, что в пределах нормы", – говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра на март 2016 года.