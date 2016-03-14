Штепа: Захват Славянска происходил с ведома и при поддержке сотрудников СБУ и МВД

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня Червонозаводский районный суд Харькова определил порядок слушания уголовного производства по обвинению Штепы в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины.

Суд, в частности, решил проводить сначала допрос свидетелей обвинения, затем свидетелей защиты, затем — исследовать материалы производства.

При этом суд удовлетворил ходатайство Штепы о том, чтобы во время каждого заседания в установленной последовательности допрашивались и свидетели обвинения, и свидетели защиты.

Свое ходатайство подсудимая обосновала тем, что, по ее убеждению, государственное обвинение не сможет обеспечить явку на каждое заседание своих свидетелей.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания состоялся допрос самой Штепы. Она в течение почти трех часов читала свою речь, напечатанную на 52 страницах.

Как передает в свою очередь Depo.Харьков, завершая свое выступление, она сказала: "Слава Господу Богу! Слава Украине! Мы победим! Ваша Неля Штепа!".

После этого она подписала распечатку своего выступления и передала коллегии судей.

Штепа добавила судьям, что это выступление станет для них сувениром после того, как она станет президентом Украины.

Во время своего выступления экс-мэр Славянска категорически отвергла свою причастность к инкриминируемым ей преступлениям, а также обвинила прокуратуру в фальсификации дела.

По мнению Штепы, к захвату Славянска в апреле 2014 года причастны представители силовых структур.

Как уточняет Depo.Харьков, по словам тогдашнего мэра 12 апреля 2014 года админздания в Славянске захватывали около 1 тысячи человек.

По данным Штепы, в захвате принимали участие, в частности, около 100 бывших работников СБУ и МВД, около 250 участников "казачьего ополчения", которые появились в марте 2014 года в Святогорске якобы для охраны Свято-Успенской лавры, и "еще 650 человек ополчения из Харькова и Луганска".

Подсудимая подчеркнула, что все захваты в Славянске состоялись с ведома и при поддержке работников СБУ и МВД.

Штепа также заявила, что предупреждала Администрацию президента, Кабинет министров и СБУ о событиях в городе и об участии в этих событиях правоохранителей.

Она выразила убеждение, что настоящие патриоты Украины сидят в тюрьме, а правоохранители являются сепаратистами.

"Прокуратура, СБУ, милиция – сепаратисты, и они все работают именно в этом направлении", - подчеркнула она.

Штепа также отказалась отвечать на вопросы прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, она предложила, чтобы представители гособвинения в письменном виде передали свои вопросы коллегии судей, которая на следующем заседании и озвучит их.

Учитывая необходимость подготовки в письменном виде вопросов прокуратуры к Штепе, в судебном заседании был объявлен перерыв до 11:00 28 марта.

Справка УНИАН. Мэра Славянска Штепу задержали в июле 2014 года. Ей инкриминируют призывы к изменению границ Украины, содействие проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Штепе объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации). Дело рассматривает Червонозаводский райсуд Харькова.

4 февраля суд продлил для подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога на 2 месяца, начиная с 8 февраля.