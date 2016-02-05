Из-за изменения состава судей решено начать слушание дела экс-мэра Славянска Штепы заново

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято вчера, 4 февраля, во время очередного заседания Червонозаводского райсуда Харькова по ходатайству подсудимой Штепы.

«Судебное разбирательство провести сначала, со стадии предварительного судебного заседания», - зачитал решение суда после заслушивания всех сторон процесса новый председательствующий в составе коллегии судья Виктор Ежов.

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Он отметил, что один из судей коллегии Червонозаводского райсуда - Ирина Прошутя - выразила особое мнение об этом постановлении. В частности, она выразила убеждение, что слушания необходимо начинать со стадии непосредственно судебного слушания, а не с подготовительного заседания.

При этом представители прокуратуры высказывались против назначения слушания заново. По мнению представителей гособвинения, новые члены коллегии судей Червонозаводского райсуда могли ознакомиться с материалами судебного следствия с аудио записей, которые велись во время заседаний.

Также суд удовлетворил ходатайство сторон о назначении запасного суда по делу.

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Как известно, председательствующий в составе коллегии Червонозаводского райсуда Харькова, слушавший дело Штепы, Денис Чудовский был уволен президентом через неправомерные решения в отношении активистов Евромайдана. Один из судей коллегии - Марина Миндарьова - находится на длительном лечении, вместо нее назначена судья Светлана Салайчук. Третьего судью коллегии судей Ирину Прошутя сегодня, 4 февраля, Высший Совет Юстиции рекомендовала уволить.

Как сообщал УНИАН, также новая коллегия судей 4 февраля продлила бывшему мэру Славянска Донецкой области Нели Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 апреля.