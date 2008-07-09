Производители стройматериалов не верят в программу «Доступное жилье»

Производители стройматериалов сомневаются в возможности реализации правительственной программы «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Наблюдательного совета Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» Иван САЛИЙ сегодня в ходе круглого стола «Стагнация отрасли стройматериалов и строительства – как последствие нынешнего финансово-экономического кризиса в государстве».

«Мы поддерживаем программу по социальному жилью, но не видим, как она будет реализовываться», - сказал он.

По его словам, «если в райцентре, в Полтаве или Виннице, не продается 40% кирпича, это говорит о том, что не только у киевских высотников не хватает средств, а уже не хватает у индивидуального застройщика».

В свою очередь коммерческий директор ООО «Аэрок» дочерней компании Aeroc International AS, производителя газобетона, Яна ГОНЧАРЕНКО сообщила, что среди условий программы «Доступное жилье» было оговорено, что будут бесплатно выделяться земельные участки, государством будет погашаться часть кредитования населения, применяться строительные материалы, удешевляющие строительство.

«На сегодняшний день ничего из этого не реализовывается», - сказала она.

Как отметили участники круглого стола, изменениями в госбюджет-2008 не предусмотрены средства для реализации программы по строительству доступного жилья.

Как сообщал УНИАН, в январе т.г. первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК прогнозировал выделение 500 млн. грн. для строительства доступного жилья в Украине в этом году.

«В 2008 году мы планируем провести эксперимент, выделив 500 млн. грн.», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, требуемую сумму планируется дополнительно изыскать в бюджете.

Также он отметил, что в этом году законодательно планируется закрепить понятие "доступное жилье" и бесплатное выделение земли под его строительство.

По его данным, в бюджете-2008 на строительство доступного жилья планируется выделить 2,7 млрд. грн.

А.ШЛАПАК также отметил, что основная нагрузка в реализации программы доступного жилья будет возложена на мэров городов. Они должны выполнить четыре условия для получения государственной поддержки для строительства доступного жилья. В частности, это бесплатное выделение земельных участков, бесплатный подвод инженерных коммуникаций, проведение тендера среди застройщиков для строительства жилья и классификация населения, которое может воспользоваться этой программой.