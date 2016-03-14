Украинцев нет среди погибших и пострадавших в результате теракта в Турции - посольство

Об этом сообщает посольство Украины в Турции на своем сайте. «По данным правоохранительных органов Анкары, граждан Украины среди погибших или пострадавших вследствие теракта нет», - говорится в сообщении.

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Посольство Украины в Турции решительно осуждает чудовищный террористический акт, который произошел 13 марта 2016 года в Анкаре. «Выражаем соболезнования родным погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечают в посольстве.

Как сообщал УНИАН, число погибших в результате взрыва, который прогремел накануне в центре столицы Турции, возросло до 34 человек, ранены по меньшей мере 125 человек.

По предварительным данным, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль рядом с автобусной остановкой. По словам представителя турецких силовых структур, на данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственности за атаку.