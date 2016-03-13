Число жертв теракта в Анкаре возросло до 34, правоохранители подозревают причастность курдских боевиков

Об этом сообщают представители правоохранительных органов Турции, передает Reuters.

В частности, к нападению может быть причастна запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК). Однако, официальной информации об этом пока нет, ни одна организация не взяла на себя ответственности за нападение.

Тем временем прокурдская Партия демократии народов Турции осудила теракт, сделав соответствующее заявление.

Как сообщил министр здравохранения Турции Мехмет Муеззиноглу, количество жертв теракта составило 34 человека, 125 получили ранения, из них 19 находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, по крайней мере один или два погибших являются смертниками, которые совершили теракт.

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Также сообщается о предупреждении, которое поступило 11 марта со стороны посольства США в Анкаре. Так, дипломаты предостерегали от "потенциального террористического акта против правительственных зданий и сооружений", расположенных в центральной части турецкой столицы.

Премьер-министр страны Ахмет Давутоглу созывает экстренное совещание в связи с терактом. В совещании примет участие министр безопасности. По его итогам будет сделано заявление.

Captured: Huge blast tears through bus stop in Turkey capital #Ankara taking dozens of liveshttps://t.co/q2AAjvtp7apic.twitter.com/HhdV8qvrak — D8 News (@D8News) March 13, 2016

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Как сообщал УНИАН, сегодня в центре Анкары взорвался автобус, начиненный взрывчаткой. По последним данным, погибли 27 человек, еще 75 получили ранения.