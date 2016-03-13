В Авдеевку направили дополнительные силы полиции

В Авдеевку для пресечения проникновения диверсионно-разведывательных групп направлен сводный отряд сотрудников полиции областного главка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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«По согласованию с руководством АТО мной принято решение о направлении в Авдеевку сводного отряда сотрудников полиции областного главка из числа криминальной полиции и превентивной деятельности.

Прежде всего, это связано с возобновлением боевых действий на окраинах Авдеевки и угрозой проникновения ДРГ боевиков "ДНР" на территорию города», - отметил Аброськин.

По его данным, авдеевцы возвращаются домой, в городе уже проживает около 21 тысячи человек, в мирное время - до 35 тысяч.

Для обеспечения общественной безопасности мирных жителей сил местного отделения полиции недостаточно. Некомплект личного состава - 70%, из 37 сотрудников - 17 женщин. Сводный отряд областного главка будет нести службу до стабилизации ситуации, объяснил Аброськин.