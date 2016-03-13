Боевики продолжают обстреливать силы АТО, наиболее напряженная ситуация вблизи Авдеевки

В течение дня в зоне АТО террористы 20 раз обстреляли опорные пункты украинских бойцов, 18 раз из которых - на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook в сводке по состоянию на 18.00.

Отмечается, что продолжает оставаться напряженной обстановка вблизи Авдеевки. По позициям сил АТО российские боевики вели огонь из всех видов оружия, в том числе запрещенными Минскими соглашениями. Из минометов калибра 120 и 82 мм враг обстреливал опорные пункты украинских войск, впоследствии приобщил еще и артиллерию калибра 122 мм.

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Кроме того, под минометным огнем наемников оказались позиции украинских войск в районе Новотошковского и шахты Бутовка.

Опорные пункты неподалеку Старогнатовки, Каменки, Троицкого, Новгородского, Зайцевого, Майорска и Песков российские террористы обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

В отдельных случаях украинские бойцы открывали огонь из стрелкового оружия.