"Украинская железная дорога" в пятницу проведет акцию в поддержку Савченко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель департамента информационной политики и связей с общественностью "УЗ" Даниил Ваховский.

Он отметил, что не много кто знает, что Савченко начинала карьеру военного в железнодорожных войсках, где она служила радистом.

В частности, в пятницу, 11 марта, в 14.10 все поезда в Украине дадут гудок в знак поддержки украинской летчицы.

К общенациональной кампании #FreeSavchenko подключается почти 300 тысячный коллектив УЗ. Не многие знают, что Надежда на... Posted by Daniel Wachowski on Thursday, March 10, 2016

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Как сообщал УНИАН, Савченко, в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Ее защита отвергает обвинения, заявляя, что на момент гибели российских журналистов Савченко захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили ее в Россию. Однако российский суд не принял во внимание доказательства невиновности Савченко.

9 марта российский суд решил огласить приговор Савченко 21-22 марта. Летчица заявила, что будет продолжать сухое голодание, начатое 4 марта в знак протеста против затягивания с оглашением приговора.

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Вместе с тем состояние здоровья Савченко резко ухудшилось.

По всему миру проходят акции возле российских посольств и консульств с требованием освободить Савченко.