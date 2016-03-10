Геращенко: Украинская сторона на заседании в Минске требует допуска врачей к Савченко

Об этом заявила народный депутат, Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня в Минске представители Украины отстаивали позицию относительно освобождения заложников и других гуманитарных аспектов.

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«Первое. И на гуманитарной подгруппе, и на группе по вопросам безопасности (благодаря Евгению Марчуку) была озвучена позиция Украины - обращение к РФ о допуске к Надежде Савченко украинских врачей, которые находятся в Ростове, и ее семьи – мамы и сестры. Тем более, МИД РФ обещал допуск украинских медиков, и сейчас все эти ссылки на якобы запрет суда выглядят просто позорно», - подчеркнула Геращенко.

Она сообщила, что украинская сторона будет ставить этот вопрос и на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое соберется в Минске завтра, 11 марта.

«Обращаемся к РФ с требованием освобождения Надежды Савченко, ведь это является составляющей выполнения 6 пункта Минских соглашений об освобождении всех незаконно удерживаемых заложников. Что касается других заложников, удерживаемых боевиками, то мы стоим на позиции первоочередного освобождения тех, кто имеет тяжелые болезни, давно содержится в плену», – сказала Геращенко.

Она также сообщила, что украинская сторона настаивает на допуске Международного комитета Красного Креста в российские тюрьмы.

По ее мнению, это поможет разыскать многих из тех пленных, чье местонахождение скрывается.

Геращенко также отметила, что направила официальное предложение представителям ОБСЕ и РФ в отношении удерживаемых в России политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, украинские медики все еще не получили разрешения на допуск к Савченко.

По словам адвоката украинской летчицы Николая Полозова, украинским медикам, которые специально приехали в Ростов-на-Дону, российские власти допуска к Надежде так и не предоставили.

Он отметил, что сейчас нельзя ничего точно сказать о состоянии здоровья Савченко, поскольку она не допускает к себе российских врачей. Они могут измерять только ей артериальное давление и температуру.

Кроме того, напомнил защитник, сейчас рядом с СИЗО находятся сестра и мать Савченко, а также консулы Украины, которые ведут работу по получению разрешения на свидание с родственниками и относительно обследования украинскими врачами.