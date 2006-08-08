”Chevrolet” перевернулся после столкновения с самосвалом и микроавтобусом

Вчера в Большой Ялте на 85-м километре автодороги Симферополь-Ялта-Севастополь водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где врезался в самосвал, затем иномарку откинуло на микроавтобус "Газель", после чего данный автомобиль перевернулся.

Как передает УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС Украины в Крыму.

Как сообщает МЧС, в ДТП серьезно пострадал 50-летний ялтинец, находившийся за рулем иномарки. С диагнозом: перелом позвоночника, тупая травма живота и рана руки он был доставлен в Ливадийскую городскую больницу, где скончался от полученных травм.

Как сообщили УНИАН в Госавтоинпекции Крыма, в этой аварии также пострадали 2 пассажирки "Шевроле", в том числе 6-летняя девочка из ялтинского поселка Массандра.