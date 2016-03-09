Окружной суд Киева аннулировал лицензию телеканала ТВі

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и принял решение об аннулировании эфирной лицензии телерадиокомпании "Телерадиосвит" (телеканал "ТВі"), сообщается в решении суда от 29 февраля.

"Административный иск – удовлетворить полностью", - говорится в постановлении.

При этом, согласно тексту постановления, телерадиокомпания может обжаловать данное решение в течение 10 дней.

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Как сообщал УНИАН, телеканал "ТВі" прекратил вещание с 23 марта 2015 года "в связи со сложной экономической ситуацией в стране". С 27 апреля он возобновил вещание, но во второй половине июня снова приостановил работу.

За отсутствие вещания Нацсовет в апреле прошлого года вынес телеканалу предупреждение, а в августе применил в отношении "ТВі" санкции в виде штрафа и обязал компанию в течение двух недель привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства и возобновить вещание.

В октябре 2015 года регулятор принял решение обратиться в суд для аннулирования спутниковой и эфирной лицензии телеканала "ТВі" в связи с отсутствием вещания.