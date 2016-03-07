На Житомирщине сожгли дом депутата облсовета (фото)

Об этом Николайчук написал на своей странице в Facebook.

Он также выложил фотографии сожженного дотла дома.

«Я унаследовал дом вместе с 9-ю сотками земли. В течение длительного времени ряд влиятельных лиц пытались его присвоить, но до сих пор у них ничего не получилось и не получится», - написал Николайчук.

Поджог своего дома Николайчук связывает со своей общественно-политической и журналистской деятельностью.

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«4 марта я заинтересовался темой нанесения телесных повреждений местному жителю, который едва выжил после того как его подрезали. Днем позже в мое поле зрения попало происшествие с бандитским нападением неизвестных лиц, которые вызывающе крушили автомобили местных таксистов битами... И, несмотря на пассивность всех служб и организаций, мы шли против бандитской системы, и будем идти. Я как независимый журналист и депутат Житомирского областного совета всегда буду на защите прав и свобод граждан, и никто никогда меня не запугает!», - подчеркнул Николайчук.

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В Главном управлении Нацполиции в Житомирской области УНИАН сообщили, что по факту поджога дома депутата правоохранителями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Николайчука избили. Он предположил, что нападение совершено из-за его борьбы с «янтарной мафией».