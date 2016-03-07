В Одессе задержали нетрезвого полицейского за рулем
В Киевском районе Одессы задержан полицейский, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, сотрудник правоохранительных органов управлял служебным автомобилем в нетрезвом состоянии и был задержан активистами.
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«В 22.00 внимание мужчин привлек автомобиль «Шкода» с синими государственными номерами, который остановился на ул. Ильфа и Петрова возле супермаркета. Также привлекла внимание неуверенная походка водителя, зашедшего в магазин… Общественники вызвали экипаж патрульных и предоставили объяснения, по какой причине он был вызван», - сказали в пресс-службе.
Прибывшие на место патрульные составили протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Административные материалы по данному факту будет направлен в суд.
Проводится проверка.