"США - враг человечества": учеников сельской школы возле Приднестровья на уроках кормят "киселевщиной" (фото)

В "классной работе" на украинском языке отображены популярные тезы кремлевской антиамериканской пропаганды.

"В 1919 году США заслали в Россию агентов под названием большевики для государственного переворота и экономического кризиса. (...) США, будучи нашими союзниками, мобилизировали войска, когда советская армия уже вошла в Германию и предоставила продовольственную помощь. Все, кто съел консервы, отравились насмерть. Сейчас всеми тайными, но преступными средствами США стремятся к мировому господству", - написал ученик во время урока.

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Кроме того, в "классной работе" говорится, что США начали войну между Россией и Украиной, а также в Камбодже и Ливии.

"Итоги: США являются главным врагом человечества", - такой фразой заканчивается запись с урока.

Кучурган - село в Одесской области на самой границе с молдавской версией "ДНР" - "Приднестровьем". Там патриотов Украины... Опубликовано Volodymyr Runets 3 марта 2016 г.

По словам журналиста, в этом селе украинских патриотов не любят, а в школе большинство учителей намеренно умолчивают о том, кто убивает наших сограждан на Востоке.

"Кучурган - село в Одесской области на самой границе с молдавской версией "ДНР" - "Приднестровьем". Там патриотов Украины (в основном) не любят, хотя после майдана местная "элита" активно стала перекрашиваться в желто-синие краски. В местной школе вы не встретите фото героев АТО, там не все учителя расскажут детям, кто такие "киборги", большинство намеренно умолчит о том, кто убивает наших сограждан на Востоке", - пишет Рунец.

"Если с фронтовой зоной хоть как-то понятно, то тут вопиюще. Хотя, я лично сомневаюсь, что проблема сугубо в информационном поле", - отмечает он.

Как сообщал УНИАН, экс-сотрудники российских телеканалов рассказали, как Кремль превратил телевиденье РФ в пропагандистскую машину.

Разговоры с сотрудниками были изначально записаны бывшим заместителем главного редактора канала "Россия 24" и "Россия 2" Александром Орловым, уволенным с телевидения в июле 2013 года за посты в поддержку Алексея Навального.

Так, по словам бывшего сотрудника ВГТРК, была летучка в феврале 2014 года, когда главный редактор сказал, что начинается "холодная война".