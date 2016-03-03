Геращенко: В плену у боевиков остаются 129 заложников

На сегодняшний день в плену террористов остаются 129 заложников.

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко написала в Facebook, комментируя освобождение сегодня из плена журналистки Марии Варфоломеевой.

Читайте такжеПроцесс освобождения украинских заложников разблокирован - Геращенко

«Мы освободили Марию в день важной встречи министров иностранных дел «нормандского формата». Сегодня в Париже министр иностранных дел П.Климкин будет настаивать, чтобы вопрос освобождения заложников был одним из приоритетов – как и вопросы безопасности. Украинская сторона требует немедленного освобождения всех пленников - а их теперь остается 129. Эта тема будет ключевой во время следующего раунда работы гуманитарной подгруппы в Минске. На предыдущих встречах в Минске я передала ОБСЕ и РФ письма от мам и жен заложников, их обращение с требованием немедленного освобождения ребят. И, конечно, мы боремся за освобождение всех украинских героев, которых мучают в российских тюрьмах», - написала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня журналистку Варфоломееву освободили из плена боевиков. Для ее освобождения президент Петр Порошенко помиловал российского гражданина.

Девушка находилась в плену боевиков «ЛНР» с 9 января 2015 года. Ее обвиняли в «шпионаже» в пользу украинской армии и принадлежности к «Правому сектору».