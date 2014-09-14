В плену террористов находится 853 человека - Центр освобождения пленных

Как сообщает Центр освобождения пленных, в списке - не только военнослужащие, но и гражданские лица.

Данные опубликованы по состоянию на 13 сентября по данным, собранным Центром. При этом уточняется, что в списке могут быть неточности.

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"Телефонные линии Центра освобождения пленных: 097-07-07-014, 063-888-40-40, 095-628-000-8", - напомнили в Центре.