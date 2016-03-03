В Мариуполе депутаты отказались называть улицу в честь Героев АТО

Во время пятой сессии представители партии "Сила людей" предложили поставить дополнительный вопрос, изначально не включенный в повестку, передают "Новости Донбасса".

Депутаты предложили переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Героев АТО. Изначально данную улицу не планировали переименовывать.

Городской голова Вадим Бойченко во время обсуждения настаивал на том, что для полного соблюдения всех процедур по данному переименованию необходимо провести общественные слушания и опрос жителей.

Председатель комитета самоорганизации населения заявила, что лично она за переименование улицы Маршала Жукова. Она заявила, что проводила опрос среди жителей. С призывами рассмотреть вопрос о переименовании данной улицы также обратились волонтеры. Обсуждение проходило в напряженной обстановке.

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Депутат от "Силы людей" Бородин заявил, что, не желая обсуждать поднятый вопрос, горсовет нарушает регламент работы. Большинство все же проголосовали против внесения данного вопроса в повестку. Секретарь горсовета Махсма заявил, что позднее будут проведены общественные слушания по вопросу переименования улицы Маршала Жукова.

Напомним, что вопрос о присвоении имени Героев АТО одному из объектов топонимики города Мариуполя уже поднимался. Осенью 2015 года было предложено переименовать проспект Ильича в проспект Героев АТО. Но тогда лишь 2% жителей были "за".