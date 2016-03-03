Суд по делу Александрова и Ерофеева перенесли на 9 марта

Заседание Голосеевского районного суда Киева по делу задержанных в Луганской области российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова перенесли на 14.30 9 марта в связи с недоставкой обвиняемых.

Как передает корреспондент УНИАН, по этой причине уже второй раз переносятся судебные слушания по делу Александрова и Ерофеева.

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На этот раз прокуроры объяснили отсутствие обвиняемых в зале суда тем, что в военную прокуратуру поступила информация, что возможно покушение на автомобиль конвоя, на котором доставляют россиян из следственного изолятора в зал суда.

После этого прокурор Александр Климович предложил суду провести следующее судебное заседание в режиме видеоконференции со следственным изолятором. На это не согласились адвокаты Александрова и Ерофеева. Они заявили, что их клиенты хотят лично находиться в зале суда во время судебных слушаний.

Таким образом, суд отметил, что нужно выяснить мнение самих обвиняемых по этому поводу, и объявил перерыв до 9 марта.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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В конце августа 2015 года досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля 2016 года.