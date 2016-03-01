Адвокат об арестованных счетах Януковича: Никаких миллиардов нет
У беглого экс-президента Виктора Януковича арестованы всего лишь два счета и частный дом, приобретенный за личные средства на территории Межигорья.
Об этом заявил адвокат бывшего президента Виталий Сердюк, передает "Главком".
"В материалах дела нет документов об аресте миллиардов. Ни за границей, ни в Украине", - заявил адвокат.
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По его словам, на данный момент арестованы 28 миллионов гривень и 50 тысяч гривень "на пенсионном" Януковича.
"Они официально задекларированы, но сейчас арестованы, и будут находиться на счету до окончания следствия по делу, до вынесения судом приговора", - отметил Сердюк.
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Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл., которые были арестованы в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. Он подчеркнул, что любые попытки вывести эти средства из страны должны резко пресекаться. В то же время, Яценюк напомнил, что уже трижды обращался в правоохранительные органы с просьбой вернуть деньги в бюджет, но по причине продолжающегося суда передача средств не происходит.
Государственная служба финансового мониторинга Украины в июне 2014 года сообщила об аресте средств в размере около 1,5 млрд долл. на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. По информации службы, значительная часть этих денег через офшоры возвращалась в Украину в виде фиктивных инвестиций и направлялась на покупку облигаций внутреннего госзайма.