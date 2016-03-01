Адвокат об арестованных счетах Януковича: Никаких миллиардов нет

Об этом заявил адвокат бывшего президента Виталий Сердюк, передает "Главком".

"В материалах дела нет документов об аресте миллиардов. Ни за границей, ни в Украине", - заявил адвокат.

Читайте такжеАдвокат Януковича заявляет, что ГПУ не заинтересована в показаниях беглого экс-президента

По его словам, на данный момент арестованы 28 миллионов гривень и 50 тысяч гривень "на пенсионном" Януковича.

"Они официально задекларированы, но сейчас арестованы, и будут находиться на счету до окончания следствия по делу, до вынесения судом приговора", - отметил Сердюк.

Читайте такжеЯнукович готов вернуться в Украину в качестве президента - адвокат

Как сообщал УНИАН, в конце июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл., которые были арестованы в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. Он подчеркнул, что любые попытки вывести эти средства из страны должны резко пресекаться. В то же время, Яценюк напомнил, что уже трижды обращался в правоохранительные органы с просьбой вернуть деньги в бюджет, но по причине продолжающегося суда передача средств не происходит.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в июне 2014 года сообщила об аресте средств в размере около 1,5 млрд долл. на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. По информации службы, значительная часть этих денег через офшоры возвращалась в Украину в виде фиктивных инвестиций и направлялась на покупку облигаций внутреннего госзайма.