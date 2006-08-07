СБУ обезвредила нелегальную телефонную сеть

Сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в г. Киеве разоблачена противоправная деятельность правонарушителей, которые своей деятельностью наносили ущерб отечественным операторам связи и нарушали работу телекоммуникационной сети государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в г. Киеве, выяснено, что с помощью ІР-технологии злоумышленники получали из Интернета международный траффик переговоров и меняли иностранные номера абонентов на номера киевских операторов фиксированной и мобильной связи. Это давало возможность клиентам нелегальных телефонистов засчитывать международные звонки как городские. Стоимость минуты разговора при этом уменьшалась в 4–10 раз. На разнице в тарифах дельцы ежемесячно зарабатывали десятки тысяч долларов США.

Сотрудники столичного УСБУ установили местонахождение подпольных телефонных серверов. Оборудование нелегальных АТС было найдено сначала в Днепровском, а в дальнейшем и в Шевченковском районах Киева, в офисах коммерческих фирм, выполняющие строительные и монтажные работы.

По предварительной оценке, аппаратура, выглядящая как набор компьютеров и электронных блоков и демонтированной может уместиться в микроавтобус, оценена на сумму свыше 200 тыс. долларов США.

Следователями Управления СБУ в г. Киеве возбуждены два уголовных дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.