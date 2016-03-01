В Одессе полицейские поймали женщину, выпрыгнувшую из окна из-за неразделенной любви
10:46, 01 марта 2016Общество
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В Одессе полицейские предотвратили гибель женщины, которая выпрыгнула с 5 этажа с целью самоубийства.
Женщину поймали с окна 4 этажа / hram-ua.com
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы, 28 февраля около 17.00 к патрульным обратились прохожие, которые сообщили, что неизвестная женщина хочет выпрыгнуть с 5-го этажа дома по ул. Преображенской.
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«Экипаж немедленно среагировал, и прибыл на место происшествия. 44-летняя женщина находилась на лестничной клетке… Благодаря ловкости патрульных и препятствию в виде проводов, женщину смогли поймать из окна на 4 этаже и спасти ей жизнь. Немедленно была вызвана скорая помощь. На вопрос, зачем она это сделала, все услышали о неразделенной любви», - сообщили в пресс-службе.
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