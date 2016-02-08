Савченко освободят вне зависимости от приговора - адвокат

Об этом написал в Twitter ее адвокат Марк Фейгин.

"Савченко освободят (вне зависимости от приговора), поскольку её невиновность не вызывает сомнений ни у обвинения, ни у суда, ни у Кремля", - уверен Фейгин.

По словам адвоката, суд на протяжении всего процесса ограждал свидетелей, виновных в преследовании Савченко, от неудобных вопросов. "Однако потому, что защита жёстко допрашивала фальсификаторов и похитителей, атмосфера суда не оставила шансов для тех, кто принимает решения", - заявил Фейгин.

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В то же время адвокат отметил, что не верит в оправдательный приговор. «Я не верю в оправдательный приговор Савченко (для власти это было бы слишком). Кремль может выйти из сложившейся ситуации, выдав её Украине», - подчеркнул Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушение на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы.

17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года.