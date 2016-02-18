Савченко 3 марта выступит с последним словом в российском суде - адвокат

Как сообщил в "Твиттере" адвокат Савченко Марк Фейгин, он сегодня посетил Савченко в СИЗО. "Согласовали график прений. 2 марта выступает обвинение, Новиков; 3 марта - Савченко, Полозов, Фейгин и последнее слово", - сообщил Фейгин.

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"Моя речь в прениях сторон 3 марта, перед последним словом Савченко, станет самым весомым обличительным спичем в адрес суда и власти. Я призываю украинские СМИ приехать на последнее слово Надежды Савченко 3 марта 2016 года", - заявил Фейгин.

Фейгин отметил, что это будет его главная адвокатская речь на процессе Савченко.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля суд в РФ по делу Савченко закончил слушания.

Справка УНИАН. Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти. В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийстве, а также незаконном пересечении границы. 17 декабря 2015 года Донецкий горсуд Ростовской области (РФ) продлил срок содержания Савченко под стражей до 16 апреля 2016 года. После этого она в знак протеста объявила голодовку - третью с момента ее ареста.