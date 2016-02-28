Украинцы в Европе провели акции протеста против российской агрессии
19:18, 28 февраля 2016Общество
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В Португалии, Испании, Италии, Франции и других странах Европы 28 февраля прошли акции в знак протеста против агрессии России в Украине, которая началась 2 года назад.
На акции протеста вышли украинцы, которые проживают в Париже \ @STsegolko
Участники акций, большинство из которых являются представителями украинских общин в этих странах держали в руках сине-желтые флаги и флаги Евросоюза, передает радио "Свобода".
Читайте такжеПорошенко: у Украины есть сосед, который отрицает само наше право на существованиеНа акции протеста в Лиссабоне присутствовала посол Украины Инна Огнивец, которая рассказала о фактах российской агрессии в Украине.
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