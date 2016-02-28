Украинцы в Европе провели акции протеста против российской агрессии

В Португалии, Испании, Италии, Франции и других странах Европы 28 февраля прошли акции в знак протеста против агрессии России в Украине, которая началась 2 года назад.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter