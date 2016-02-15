Порошенко: Россия заплатит ту цену, которую должен заплатить агрессор
Президент Петр Порошенко заявляет, что Россия заплатит ту цену, которую должен заплатить агрессор.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.
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Порошенко отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, в Украине нет агрессии, зато, по его мнению, в Украине есть гражданская война.
«Я не стал вступать в полемику с премьер-министром Медведевым, но я четко заявил, какие еще нужны доказательства российской агрессии? Сотни российских паспортов, которые я продемонстрировал в Мюнхене в прошлом году, самое современное оружие, которое было изъято у российских спецназовцев, спутниковые фотографии, видеофиксация, десятки российских солдат, которые были продемонстрированы всему миру, системы залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган» российского производства, которыми обстреливали мирные кварталы Краматорска, Мариуполя, Волновахи», - сказал президент.
«На их совести тысячи жизней, и это не гражданская война - это ваши солдаты в Крыму; это не гражданская война – это тысячи вооруженных до зубов российских военнослужащих-агрессоров, которые пересекли нашу границу; это танки, артиллерия, которые находятся на моей земле», - обратился президент Украины к российскому руководству.
«Мы никому этого не позволим, и вы заплатите ту цену, которую должен заплатить агрессор», - подчеркнул Порошенко.