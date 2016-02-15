Порошенко: Россия заплатит ту цену, которую должен заплатить агрессор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время торжественного собрания в Центральном доме офицеров Вооруженных Сил Украины по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств и 27-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

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Порошенко отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, в Украине нет агрессии, зато, по его мнению, в Украине есть гражданская война.

«Я не стал вступать в полемику с премьер-министром Медведевым, но я четко заявил, какие еще нужны доказательства российской агрессии? Сотни российских паспортов, которые я продемонстрировал в Мюнхене в прошлом году, самое современное оружие, которое было изъято у российских спецназовцев, спутниковые фотографии, видеофиксация, десятки российских солдат, которые были продемонстрированы всему миру, системы залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган» российского производства, которыми обстреливали мирные кварталы Краматорска, Мариуполя, Волновахи», - сказал президент.

«На их совести тысячи жизней, и это не гражданская война - это ваши солдаты в Крыму; это не гражданская война – это тысячи вооруженных до зубов российских военнослужащих-агрессоров, которые пересекли нашу границу; это танки, артиллерия, которые находятся на моей земле», - обратился президент Украины к российскому руководству.

«Мы никому этого не позволим, и вы заплатите ту цену, которую должен заплатить агрессор», - подчеркнул Порошенко.