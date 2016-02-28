СНБО: стенограмму оформили по всем требованиям, Голомша и Замана не выступали

Стенограмма заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года оформлена согласно всем действующим требованиям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, обнародованном в воскресенье.

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Как объясняют в ведомстве, выступления Голомши и Замані в стенограмме отсутствуют, потому что они не выступали на этом заседании во время официального обсуждения вопросов, и не вносили никаких предложений для принятия решений.

"Их вымышленные воспоминания являются политическим пиаром и не соответствуют исторической правде. Эти выдумки могут быть опровергнуты всеми участниками тех событий", - утверждают в СНБО.

Как сообщалось ранее, в Совете национальной безопасности и обороны заявления экс-заместителя генпрокурора Николая Голомши и генерала Владимира Заманы о публикации стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года назвали спекуляциями.

Напомним, 22 февраля обнародовали стенограмму заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, о ситуации, которая сложилась в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной Республики Крым).

Как следовало из стенограммы, на заседании только исполняющий обязанности президента Украины Турчинов поддержал введение военного положения в Украине.

27 февраля 2016 года СМИ со ссылкой на экс-заместителя генпрокурора Голомшу сообщили, что Турчинов был не единственным, кто проголосовал за введение военного положения в Украине во время аннексии Крыма РФ.