Украинские военные из Крыма отрицают деморализованность перед аннексией полуострова Россией

Об этом он рассказал в эфире программы "Право на власть" на 1+1.

"Я бы не сказал, что военные в Крыму были деморализованы. Лично мой батальон вернулся с тактических учений 4 октября 2013 года. Выполнял задачи по организации блокирования и уничтожения НВФ в горной местности в Крыму", - сказал Головашенко в ответ на вопрос ведущего относительно того, была возможность силовым путем отстоять Крым.

По словам офицера, его батальон вернулся с учений "с нормальной оценкой".

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"Батальон существовал 4 года и выполнял задания каждый год. Батальон выходил по тревоге со всей техникой из боксов. Он был полностью укомплектован контрактниками. Еще была танковая рота, гаубичная самоходна артиллерийская батарея. Поэтому сказать, что там не было нормально подготовленных войск – это не верно", - заявил военный.

Напомним, накануне Совет национальной безопасности и обороны рассекретил стенограмму своего исторического заседания во время аннексии Крыма. Благодаря стенограмме стало известно, что во время заседания Александр Турчинов единственный проголосовал за введение в Украине военного положения.

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