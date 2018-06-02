Украинский интерес. Стенограмма с ошибками, инспекция дуплетом и безвизовое огорчение

Политическая борьба в Украине вступила в новую фазу. Парламентский комитет по вопросам безопасности и обороны, которым руководит «фронтовик» Сергей Пашинский, настоял на обнародовании стенограммы одного из заседаний СНБО, проходившего в конце февраля 2014 года. В нем принимали участие около 50 человек, так или иначе имевших отношение к силам, считавшим себя победителями Виктора Януковича. Анализ текста убедительно демонстрирует, что многие из тех, кто занял высокие государственные должности по партийным квотам после Революции Достоинства, оказались не готовыми к принятию непростых решений. Острие удара стенограммой было направлено против Юлии Тимошенко, призывавшей не задействовать военную силу, а мирно противостоять российскому вмешательству в Крыму, но рикошетом стенограмма зацепила и других политиков. Еще один, побочный эффект от обнародования документа – очевидность тщательной подготовки России к захвату Крыма, который проходил в высоком темпе и весьма слаженно.

Министры иностранных дел Франции и Германии на уходящей неделе посетили Киев. Тема их визита – не только согласование позиций перед встречей дипломатов в формате Нормандской четверки, запланированной на начало марта. Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро в украинской столице призвали местную политическую элиту продолжить реформирование страны. Они не преминули случаем настоятельно напомнить (особенно в этом преуспел Штайнмайер) о необходимости принятия закона о проведении местных выборов на Донбассе. Сомневаюсь, что наших западных партнеров вдохновил возобновившийся, пусть и в минимальных цифрах, обмен пленными, скорее, в Берлине и Париже стремятся напомнить Киеву о необходимости выполнять Минские договоренности.

Европейская Комиссия тем временем приняла решение временно разорвать связку Украина – Грузия в вопросе предоставления безвизового режима. Причина – грядущий в Нидерландах референдум об ассоциации Украина – ЕС. Хотя итоги волеизъявления в Стране тюльпанов пока не очевидны, тенденция понятна: Россия будет стремиться всячески препятствовать сближению между Украиной и ЕС, и этому будут способствовать не только евроскептики, но и замедленные действия украинских политиков, предпочитающих защиту частных интересов реальному обеспечению евроинтеграции.

Показательный урок дипломатии по-белорусски преподнес Александр Лукашенко. Глава соседнего государства, словно нарочно, дождался официального максимально ослабления санкций Европейского Союза, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым о судьбе Союзного государства. Александр Григорьевич вспоминает об этом проекте всякий раз, когда испытывает потребность в финансировании расходов Беларуси. Следует понимать, что Украине рецепты подобной многовекторности уже два года как недоступны, поэтому имеет смысл сосредоточиться на евроинтеграции.

Евгений МАГДА