В Киеве и Одессе почтили память российского оппозиционера Немцова (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной площади Киева собралось свыше 300 человек почтить память политика.

В Одессе несколько десятков человек пришли на Гагаринское плато, к зданию Генерального консульства Российской Федерации.

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По словам участников акции, они решили почтить память и напомнить российской власти о ее ответственности за гибель Немцова.

Собравшиеся пришли с государственными флагами Украины, в руках держали плакаты с надписями: «Мы помним и любим великого сына России – Бориса и ненавидим его палачей», «Путин убивает», «Нет российскому фашизму!», «Путинстан – фашизм 86%» и т.д.

Пришедшие почтили Немцова минутой молчания и скандировали: «Требуем прекратить убивать и преследовать оппозиционных политиков, расследовать убийство Немцова, наказать убийц!». Они показательно вылили под стенами Генконсульства две бутылки водки «Путинки».

Напомним, Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года, в 23.31. В оппозиционера попало четыре пули, он скончался на месте. В этом году, как и в прошлом, в российской Госдуме депутаты нижней палаты российского парламента отказались почтить Немцова минутой молчания.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве и других городах России и мира проходят акции, посвященные памяти Немцова.

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