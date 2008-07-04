В Киеве хлеб подорожает, но не весь

Повышения цены на социальные сорта хлеба в Киеве 7 июля не будет.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской госадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

В то же время он подтвердил, что хлеб таки подорожает.

Так, на вопрос, ожидать ли киевлянам 7 июля повышения цен на хлеб, анонсированного пекарями столицы, он ответил: “Нет, 7 числа цены на хлеб в Киеве изменяться не будут. Но то, что повышение цен должно состояться – это однозначно. Вопрос только – когда? Я пока ничего сказать не могу. Думаю, дата введения будет определена во вторник”.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, вчера, 3 июля, состоялось заседание специально созданной при КГГА рабочей группы по этому вопросу, на котором было принято несколько решений, среди которых, в частности, об отсрочке даты введения новых повышенных цен на хлеб в городе.

“Следующее заседание назначено на вторник, на 16.00. И по рассмотрении всех вопросов, я думаю, будут приниматься какие-то конкретные решения о возможной дате введения цен на хлеб и, собственно говоря, уровне этих цен”, - отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

Также, по его информации, на заседании рабочей группы было принято решение о предоставлении адресной материальной помощи малоимущим киевлянам, и сейчас готовится соответствующее распоряжение. “Я надеюсь, что в понедельник максимум соответствующее распоряжение городской власти будет подписано – о предупреждающих выплатах киевлянам – незащищенным слоям города, малообеспеченным киевлянам – денежных средств, связанных с будущим повышением цен на хлеб”, - добавил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, отметив, что в случае подписания этого документа деньги начнут выплачивать уже на будущей неделе.

Относительно того, на сколько могут возрасти цены на хлеб в столице, начальник управления КГГА по ценам сообщил, что “Киевхлеб” предложил свой уровень, в то же время сейчас столичная власть изучает расходы предприятия, запланированную им рентабельность, насколько она обоснована. “Я думаю, что, возможно, ко вторнику, возможно, на протяжении следующей недели, мы будем знать, на что будет выходить городская власть”, - сказал он.

В то же время как специалист В.ЯСТРУБИНСКИЙ предложил процесс повышения цен на хлеб провести в два этапа: на первом – повысить цены на определенный процент, а на втором – довести уровень цен уже до экономически обоснованных расходов.

Как сообщал УНИАН, 3 июля руководство открытого акционерного общества «Хлеб Киева» (в составе которого ОАО « Киевхлеб » и ОАО « Киевмлын») заявило, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

Согласно сообщению, с 7 июля батон «Нива» будет стоить 2,30 грн. (вместо нынешних 1,40 грн.), хлеб «Украинский» - 3,16 грн. (сегодня – 1,64 грн.), хлеб «Пшеничный» - 2,68 грн. (сегодня – 1,60 грн.).

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что власть столицы намерена договариваться с хлебозаводами, и пообещал урегулировать вопрос с ценами на социальные сорта хлеба «в интересах киевлян».