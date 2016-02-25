ЮНЕСКО отказала оккупантам признать Херсонес российским заповедником

ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) отказалась признать, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится под ответственностью России, аннексировавшей украинский Крым, пишет Росбалт.

"На сегодняшний день не признает, - сказала постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова. - Было голосование в ООН, что пока Крым не признан российским в международно-правовом понимании этого вопроса".

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Митрофанова напомнила, что Украина исходит из того, что этот объект культурного наследия принадлежит ей, никакие российские законы там не действуют.

В ходе видеомоста Москва-Париж постпред ЮНЕСКО заявила, что с переходом под так называемую "юрисдикцию" России, которая оккупировала украинский Крым, заповедник получил деньги и там проводится реставрация. Кроме того, директор "Херсонеса" регулярно направляет международной организации отчеты.

Национальный заповедник "Херсонес Таврический" — крупное музейное и научно-исследовательское учреждение, в его состав входят древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи ("хоры") и средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году Херсонес Таврический и его хора были внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее МИД Украины предостерег российскую сторону от проведения строительных работ на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Крыму. "Министерство иностранных дел Украины предостерегло российскую сторону от таких действий, призвало к необходимости соблюдения международного права", — говорилось в заявлении ведомства.

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Напомним, Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».