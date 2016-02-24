В Белозерском на Донетчине мэра забросали яйцами и зеленкой за плохие дороги

Как сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Донецкой области, 24 февраля в 10:00 во время сессии Белозерского городского совета, которая проходила под руководством председателя горсовета Сергея Макеева, в помещение зашла группа людей с лозунгами по поводу неудовлетворительной работы мэра (не ремонтируются дороги, другие бытовые вопросы).

Макеев с депутатами вышел к гражданам. В ходе общения его забросали яйцами и облили зеленкой. После этого активисты покинули помещение.

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Полиция квалифицирует действия участников конфликта как хулиганство, совершенное группой лиц. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что Макеев на выборах 25 октября 2015 года баллотировался в мэры как самовыдвиженец и имел только одного конкурента, получив в результате поддержку 54,8% пришедших на выборы.

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