В марте в Украине пройдет месячник добровольной сдачи оружия

С 1 по 31 марта в Украине будет проходить месячник добровольной сдачи оружия.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, граждане, которые добровольно обратятся в полицию с целью сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и специальных средств, которые хранятся ими незаконно, в соответствии с требованиями статьи 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности.

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Более того, если гражданин в указанный срок добровольно сдал в Нацполиции охотничье огнестрельное, холодное, газовое оружие, то в дальнейшем после оформления соответствующих документов он имеет возможность зарегистрировать это оружие в личную собственность и использовать его на законных основаниях.

При этом в полиции напомнили, что устройства отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями несмертельного действия, регистрируются в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Украины.