В Хмельницком в рамках декоммунизации переименовали почти полсотни улиц

В Хмельницком во исполнение закона о декоммунизации переименовано 48 названий улиц, которые носили имена советских деятелей и соответствующую символику.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение 19 февраля подписал городской голова Александр Симчишин.

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Среди новых названий – улица Евгения Коновальца (раньше была ул. Ковпака), Квитки Цисык (Колхозная), Митрополита Шептицкого (Расковой), Степана Бандеры (Маршала Рыбалко), Ярослава Мудрого (Толбухина), Повстанческая (Краснофлотская) и другие.

Симчишин поручил городскому коммунальному предприятию “Хмельницкинфоцентр” внести изменения в Реестр площадей, проспектов, улиц, переулков, проездов, скверов, бульваров, парков, расположенных на территории города Хмельницкого; управлению жилищно-коммунального хозяйства - в течение шести месяцев установить новые указатели на всех домах переименованных улиц.